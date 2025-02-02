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Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон пробежала по траве, чтобы встретиться с подданными

1:17
Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская посетила детский хоспис в южном Уэльсе, и возвращаясь из больницы, увидела толпу людей, приветствовавших её, и попросила остановить машину. Прямо по траве, на каблуках, Кейт Миддлтон побежала к маленькой девочке, которая махала ей рукой.

Кейт Миддлтон
Фото: Канал t.me/samye_slyvky by Скриншот видео канала t.me/samye_slyvky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон

"Да, я настоящая принцесса! Я просто захотела подойти к тебе, поздороваться и посмотреть твою деревню, познакомиться с ней", — рассказала малышке Миддлтон, после чего получила от неё игрушечный банан.

Оказалось, что девочку зовут Лили-Роуз. Кейт пожала руки стоявших рядом взрослых и немного поговорила о местной фабрике. Уходя, принцесса вежливо вернула девочке игрушку, а Лили бросила банан на землю, Кейт со смехом сама подняла его и снова отдала. 

Таблоиды отмечают, что имидж супруги принца Уильяма всегда продуман до мелочей, и при этом она не избегает недорогих вещей. Так, для визита в хоспис Кейт выбрала простое платье от Zara, которое стоит 129 долларов (около 12 тысяч рублей). Миддлтон носит это платье с 2020 года и надевала его как минимум три раза до этой поездки.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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