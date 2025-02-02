Стали известны детали райдера Гоши Куценко

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гоша Куценко никогда не болел звёздной болезнью и, несмотря на известность, всегда оставался простым человеком. По сравнению с некоторыми звёздами, которые, к примеру, как Сергей Шнуров, требуют личный вертолёт, Гоша Куценко просит самого малого в своём райдере. Об этом сообщает Popcake.tv.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гоша Куценко

Самое главное для Куценко — безопасность, поэтому для него важно, чтобы несколько охранников стерегли его личную гримёрку, пока он на сцене. В гримёрке у актёра должна стоять бутылка итальянской граппы, а в качестве закуски — фрукты и сыр. Если граппу не получилось найти, нужно заранее предупредить об этом актёра и договориться о том, каким другим напитком можно её заменить.

Куценко назначает одну и ту же цену как за крупные, так и за частные выступления. Он готов порадовать зрителей за 4,5 миллиона рублей.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа украинского происхождения, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).



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