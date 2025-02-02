Никита Михалков крестил правнука от самой красивой внучки

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена 79-летнего Никиты Михалкова Татьяна сообщила о крестинах правнука режиссёра.

Фото: Канал t.me/tatyana_mixalkova by Скриншот канала t.me/tatyana_mixalkova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Михалков, семья

22-летняя Наталья Михалкова, дочь актёра и кинорежиссёра Артёма Михалкова от первого брака, и внучка Народного артиста Никиты Михалкова, в прошлом году сочеталась браком с 24-летним предпринимателем Артёмом Степаненко. Осенью у пары появился на свет сын Михаил. И вот теперь состоялось таинство крещения малыша.

На церемонии присутствовали члены большой семьи Михалковых во главе с Никитой Сергеевичем и его супругой Татьяной. К сожалению, дочери Михалкова Анна и Надежда, а также его сын Степан по каким-то причинам пропустили торжество.

"Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артёма. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно. Жалко, что не все смогли присутствовать", — написала Татьяна Михалкова под фото с таинства.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.



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