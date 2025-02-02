Ирина Безрукова пристыдила Татьяну Брухунову за зазнайство

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После недавнего громкого высказывания Татьяны Брухуновой, высмеявшей женщин, которые покупают сумки поддельных брендов, многие знаменитости стали возмущаться таким взглядом на вещи. Не стала молчать и Ирина Безрукова. Она прокомментировала слова жены Евгения Петросяна в программе "Ты не поверишь!".

Фото: commons.wikimedia.org by Ohconfucius, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сумка

Безрукова уверена, что интеллигентные люди не позволяют себе таких обидных слов, ведь Брухунова фактически поставила себя выше других женщин, у которых нет возможности покупать себе сверхдорогие вещи.

"Хорошо, если ты можешь позволить себе "Бентли", но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль. Не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно. Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублёвке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку", — отметила Безрукова.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. Член Общественной палаты Московской области.



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