Роза Сябитова поделилась, почему скрывает личную жизнь от сына и дочери

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая сваха Роза Сябитова дала интервью Еве Снежинской на YouTube и рассказала о своей личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Сябитова была замужем два раза. В первый раз она овдовела, когда муж умер от инфаркта, а вторым избранником знаменитости стал мужчина, пришедший на программу "Давай поженимся!" в качестве участника. Они были вместе всего три года.

У Сябитовой были романы и с другими мужчинами, но она никогда не посвящала в свои личные дела сына и дочь, будучи уверенной, что это им повредит. По этой же причине она больше не выходила замуж.

"Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику", — рассказала Сябитова.

Она добавила, что в их семье всегда чтилась память отца. Несмотря на то что дети давно его не видели, они его не забыли.

"Отец — величина постоянная, отчим — переменная. Мои дети выросли с мыслью отца, они похожи на отца, они знали, что отца нет, но характеры, привычки, внешние данные — всё было его. Да, были мужчины, которые помогали, например, друг нашей семьи участвовал в воспитании моего сына", — призналась Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.