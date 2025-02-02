Яна Поплавская назвала Лолиту Милявскую недостойной гражданкой России

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Яна Поплавская, которая нередко критикует российских знаменитостей, на этот раз резко высказалась о Лолите Милявской в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Will Fisher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Микрофон

По мнению Поплавской, Милявскую нельзя считать достойной гражданкой России, поскольку певица исполняла песни признанных иноагентами исполнителей и участвовала в "голой вечеринке".

"Никто не сказал, что Милявская достойна выступать на сцене для россиян, что она достойная гражданка России, потому что этого нет и не могло прозвучать", — уверена актриса.

Поплавская вспомнила слова Лолиты о том, что в отмену её концертов вложены деньги, и посмеялась над этим: актриса считает, что ни один здравомыслящий человек не способен всерьёз воспринимать исполнительницу хита "На Титанике".

"Смешно даже подумать, что какой-то сумасшедший потратил бы на это хотя бы копейку. Верить в то, что адекватные россияне её терпеть не могут, она отказывается", — высказалась Поплавская.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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