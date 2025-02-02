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Бывшая возлюбленная Николая Сердюкова высказалась о его отношениях с Ксенией Бородиной

1:06
Шоу-бизнес

Николай Сердюков готовится к свадьбе с Ксенией Бородиной. Поклонники радуются за влюблённых, но в то же время есть и недоброжелатели, которые называют Сердюкова альфонсом. Его бывшая возлюбленная Виолетта Чиковани прокомментировала эти слухи в шоу "Ничё святого".

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by PinkPuma31366, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

Несмотря на разрыв с Сердюковым, Чиковани хорошо отзывается о бывшем молодом человеке. Она заявила, что Бородиной повезло, и возмутилась словами хейтеров о том, что Сердюкову нужны от невесты деньги.

"Когда их обзывают и пишут, что Коля меркантильный альфонс, я негодую. Прекрасно знаю, какие у него есть проекты. Он себя прекрасно чувствует, как и Ксюша Бородина. Зачем сравнивать доходы? Я знаю, что он работает. Человек не сидит на шее", — сказала Чиковани.

Также она отметила добрый характер Сердюкова и призналась, что, когда он строго критикует кого-то на реалити-шоу, он всего лишь притворяется тем, кем не является на самом деле.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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