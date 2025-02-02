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Регина Тодоренко поделилась секретом крепкого брака с Владом Топаловым

1:10
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко дорожит браком с Владом Топаловым и постоянно напоминает себе о том, как важно беречь отношения с близким человеком. Она с грустью замечает, как много происходит разводов. Об этом ведущая шоу "Орёл и решка" рассказала в интервью для "ТН Звёзды".

Камин
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камин

Тодоренко поделилась, что её брак с Топаловым крепкий благодаря взаимной поддержки, которую она и муж оказывают друг другу. Благодаря этому даже острые моменты им легче сглаживать.

"Иногда я закипаю, как чайник, иногда он пылит, но каждый из нас друг друга поддерживает всецело, безгранично, потому что мы знаем, что играем на одном поле, мы в одной команде", — сказала Тодоренко.

Также она призналась, что в их отношениях важную роль играет романтика. Раз в две недели супруги устраивают свидания друг с другом, как в те времена, когда они ещё только встречались.

"Это должны быть не простые свидания — посидеть дома перед телевизором, а торжественные выходы, которые вы будете ожидать, готовиться, дарить друг другу праздник", — заключила звезда.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!»; также известна как член жюри шоу «Маска» на телеканале «НТВ».

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен. Солист группы «Smash!!».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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