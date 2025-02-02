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В Сети догадались, какого пола будет первенец Анны Заворотнюк

1:00
Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк уже скоро должна родить ребёнка, но до сих пор она не раскрывала его пол. Накануне Нового года она провела с мужем Тимуром Исмаиловым гендер-пати, на котором было объявлено, кем будет их первенец — мальчиком или девочкой. Заинтригованные, но так и не дождавшиеся ответа подписчики решили сами догадаться, кого ждут актриса и бизнесмен, и обратили внимание на два слова в посте Анны.

Стеклянные ёлочные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by Olga-lisenkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стеклянные ёлочные игрушки

После похода на концерт своей любимой группы Green Day будущая мама поделилась в своём блоге впечатлениями. Она упомянула и своего будущего ребёнка, назвав его малышом и карапузом. По этим словам пользователи Сети решили, что дочь Анастасии Заворотнюк ждёт мальчика.

"Прививаем карапузу хороший музыкальный вкус. И я очень благодарна, что малыш даёт мне даже на большом сроке вести активный образ жизни, — написала Анна.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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