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Александр Петров купил коттедж в элитном посёлке, где стоимость жилья начинается от 50 миллионов рублей

1:30
Шоу-бизнес

Александр Петров и его жена Виктория скоро станут родителями. Актёр уже вовсю готовится к этому радостному событию. Он решил, что настал момент, когда нужно купить дом для семьи, и приобрёл коттедж в элитном посёлке "Qhouse Ильинские холмы".

Сосновый лес
Фото: commons.wikimedia.org by Кузина Ирина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосновый лес

Петров рассказал подписчикам своего блога, что решение купить жильё именно в этом месте возникло, как только он и Виктория увидели фотографии посёлка, все дома которого выдержаны в едином стиле. Вокруг домов много елей и сосен, поблизости Москва-река, в посёлке живёт мало человек. Звёздные супруги сразу почувствовали, что они созданы для жизни в этом приятном и идиллическом уголке.

"В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше! Я искал цитаты великих людей про дом и наткнулся на цитату великой поэтессы Марины Цветаевой, которая сказала, что дом — это не просто крыша над головой, но и место, где собирается семья. Меня это зацепило. Это очень глубоко", — поделился Петров.

Актёр не стал рассказывать, во сколько ему обошёлся новый дом, однако известно, что в этом посёлке любая недвижимость стоит не дешевле 50 миллионов рублей.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, поэт. Двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за «Лучшую мужскую роль в кино» («Текст», 2020) и «Лучшую мужскую роль на телевидении» («Sпарта», 2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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