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Рене Зеллвегер объяснила феномен популярности Бриджит Джонс

1:10
Шоу-бизнес

В 2001 году вышел фильм "Дневник Бриджит Джонс", ставший первой частью многолетней истории героини, за приключениями которой следили зрители всех стран. Сегодня, даже спустя более 20 лет, этот образ не устаревает. Рене Зеллвегер объяснила, в чём секрет популярности легендарной Бриджит Джонс. Слова актрисы приводит The Guardian.

Домашний кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Georgefromistanbul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Домашний кинотеатр

Зеллвегер отметила, что зрителей привлекает в Бриджит Джонс то, что она не эталон совершенства. Она живой человек со всеми своими недостатками, и потому этот образ близок людям, особенно женщинам, которые узнают в Бриджит себя.

"Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Её подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней", — высказалась Зеллвегер.

Также она восхитилась умением Хью Гранта сыграть даже отрицательного персонажа так, что к нему невольно возникает симпатия.

"Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить", — похвалила своего партнёра по съёмкам актриса.

Уточнения

Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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