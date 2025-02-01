В 2025 году выйдет новый фильм о любимой зрителями Бриджит Джонс

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В этом году в числе ожидаемых премьер анонсирован выход на большие экраны продолжения истории о Бриджит Джонс.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ экран в кинотеатре

Новый фильм 2025 года называется "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки".

Ранее сообщалось, что актёр Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал "Шерлок", но при одном важном условии.

По сюжету Бриджит Джонс уже 51 год, она стала вдовой после гибели супруга. Мать-одиночка влюбляется в молодого парня и пытается выдать себя за 35-летнюю девушку.

Бриджит почти успешно избавляется от 25 килограммов. Приключения неугомонной Бриджит только начинаются. На горизонте перед Бриджит маячит ещё один красавец, бывший возлюбленный Дэниэл Кливер.

Как сообщает "Вечерняя Москва", роли полюбившихся персонажей исполнят Рене Зеллвегер и Хью Грант.

Уточнения

Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Лауреат двух премий «Оскар».



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