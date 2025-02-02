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Куклачёв вспомнил, как учил жонглировать детей канадского премьер-министра Трюдо

0:55
Шоу-бизнес

Юрия Куклачёва всегда любили не только на родине, но и в других странах, ведь он первый и единственный в мире артист, который сумел найти подход к кошкам и научился их дрессировать. Он дал интервью проекту "Слово" и рассказал, как однажды ездил на гастроли в Канаду и был замечен Пьером Трюдо, который на тот момент был премьер-министром в этой стране.

Юрий Куклачёв
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Куклачёв

Выступление Куклачёва так впечатлило Трюдо, что он пригласил артиста в гости, радушно принял его, познакомил со своими детьми, и Куклачёв устроил для них целый мастер-класс по жонглированию.

"Такая скромная вилла на берегу реки на склоне, у него двое детей. И вот я начал учить их пантомиме и жонглированию. Они в восторге! Всё прошло очень хорошо, газеты писали: "Любимый клоун Трюдо". Это был успех", — поделился Куклачёв.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель; народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола (1980). Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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