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Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал

0:51
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает необходимым сделать Елену Хангу ведущей Первого канала.

Актёр Станислав Садальский и телеведущая Елена Ханга
Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Станислав Садальский и телеведущая Елена Ханга

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото с Еленой Хангой.

Он рассказал, что хорошо знал проживающую в Ленинграде маму Елены.

"Лена мне очень нравится, я считаю, что она самая корректная ведущая на нашем телевидении, чего многим ведущим не хватает", — написал под фото заслуженный артист РСФСР.

Актёр отметил, что зрители уже не в силах выдерживать наглых и хамский телеведущих. 

Он обратился к главе Перового канала Константину Эрнсту с требованием взять на работу умную и стильную Елену Хангу. 

Ранее Станислав Садальский высказался о скандальном выступлении Филиппа Киркорова в США.

Уточнения

Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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