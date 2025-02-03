Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает необходимым сделать Елену Хангу ведущей Первого канала.

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский и телеведущая Елена Ханга

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото с Еленой Хангой.

Он рассказал, что хорошо знал проживающую в Ленинграде маму Елены.

"Лена мне очень нравится, я считаю, что она самая корректная ведущая на нашем телевидении, чего многим ведущим не хватает", — написал под фото заслуженный артист РСФСР.

Актёр отметил, что зрители уже не в силах выдерживать наглых и хамский телеведущих.

Он обратился к главе Перового канала Константину Эрнсту с требованием взять на работу умную и стильную Елену Хангу.

Ранее Станислав Садальский высказался о скандальном выступлении Филиппа Киркорова в США.

Уточнения

Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер.



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