Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает необходимым сделать Елену Хангу ведущей Первого канала.
Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото с Еленой Хангой.
Он рассказал, что хорошо знал проживающую в Ленинграде маму Елены.
"Лена мне очень нравится, я считаю, что она самая корректная ведущая на нашем телевидении, чего многим ведущим не хватает", — написал под фото заслуженный артист РСФСР.
Актёр отметил, что зрители уже не в силах выдерживать наглых и хамский телеведущих.
Он обратился к главе Перового канала Константину Эрнсту с требованием взять на работу умную и стильную Елену Хангу.
Ранее Станислав Садальский высказался о скандальном выступлении Филиппа Киркорова в США.
Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер.
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