Ксения Бородина рассказала, какие гости будут на её свадьбе с Николаем Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, кого она позовёт на свадебное торжество.
Ксения Бородина уже составляет список приглашённых гостей на свою свадьбу.
Звезда "Дома-2" отметила, что круг её близких друзей весьма ограничен.
"В основном это будут мои близкие и близкие Коли. Не получится, конечно, ограничиться совсем малым кругом", — объяснила Ксения в беседе с Rocket Mag.
Бородина подчеркнула, что праздник будет организован для них, а не для шоу-бизнеса.
Ксения уже позвала на свадьбу Филиппа Киркорова, однако он объяснил ей, что, скорее всего, в это время он улетит по делам.
Ранее Ксения Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.