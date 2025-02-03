Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить на отоплении зимой: норвежцы используют эту проверенную хитрость
Как выбрать время для посадки саженцев: зима против весны
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет
Ошибки в макияже бровей, которые мешают создать идеальный образ
Законы России против офшоров — Raven Russia теряет активы в пользу государства
Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал
Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?

Ксения Бородина рассказала, какие гости будут на её свадьбе с Николаем Сердюковым

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, кого она позовёт на свадебное торжество.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: https://vk.com/borodyliavk by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина уже составляет список приглашённых гостей на свою свадьбу.

Звезда "Дома-2" отметила, что круг её близких друзей весьма ограничен.

"В основном это будут мои близкие и близкие Коли. Не получится, конечно, ограничиться совсем малым кругом", — объяснила Ксения в беседе с Rocket Mag.

Бородина подчеркнула, что праздник будет организован для них, а не для шоу-бизнеса.

Ксения уже позвала на свадьбу Филиппа Киркорова, однако он объяснил ей, что, скорее всего, в это время он улетит по делам.

Ранее Ксения Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Овощи
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать? Аудио 
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Наука и техника
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Как выбрать время для посадки саженцев: зима против весны
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет
Ошибки в макияже бровей, которые мешают создать идеальный образ
Законы России против офшоров — Raven Russia теряет активы в пользу государства
Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал
Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Знаки власти на дороге: какие номера действительно блатные
Вот как выбрать картину, которая добавит уюта и стиля вашей спальне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.