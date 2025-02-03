Ксения Бородина рассказала, какие гости будут на её свадьбе с Николаем Сердюковым

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, кого она позовёт на свадебное торжество.

Фото: https://vk.com/borodyliavk by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина уже составляет список приглашённых гостей на свою свадьбу.

Звезда "Дома-2" отметила, что круг её близких друзей весьма ограничен.

"В основном это будут мои близкие и близкие Коли. Не получится, конечно, ограничиться совсем малым кругом", — объяснила Ксения в беседе с Rocket Mag.

Бородина подчеркнула, что праздник будет организован для них, а не для шоу-бизнеса.

Ксения уже позвала на свадьбу Филиппа Киркорова, однако он объяснил ей, что, скорее всего, в это время он улетит по делам.

Ранее Ксения Бородина показала результат пересадки волос лысеющему жениху.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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