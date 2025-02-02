Бывший адвокат Михаила Ефремова оценил шансы актёра выйти по УДО

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У заслуженного артиста России Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП и отбывающего наказание в Белгородской области, есть все шансы выйти на свободу по УДО.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Ефремов

Как сообщает сайт aif.ru, бывший адвокат Ефремова Андрей Алёшкин уверен, что срок, назначенный Ефремову, может быть сокращён. По словам Алёшкина, актёр имеет все основания рассчитывать на то, что скоро он будет освобождён.

"В силу закона он уже может подавать документы на УДО. Причины, почему это не делается, для меня неизвестны. В случае отказа Ефремов может через полгода подать документы повторно, но я думаю, что если он запросит, то ему должны удовлетворить. Просто у меня такое внутреннее ощущение, что всё у него должно быть хорошо", — сказал Алёшкин.

Адвокат сожалеет, что сейчас не знает, как у Ефремова продвигаются дела. Он пожелал актёру поскорее выйти на свободу и вернуться в театр.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).



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