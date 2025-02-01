Скончался актёр Анатолий Зобнин, сыгравший в фильме Бумер

Ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин, известный по роли в криминальной драме 2003 года "Бумер".
Сыгравший в фильме "Бумер" актёр Анатолий Зобнин умер в больнице после борьбы с раком.
Ранее врач-онколог Евгения Черемушкина рассказала, что стало решающим фактором в болезни народной артистки России Евгении Добровольской.
"Зобнин скончался в больнице ночью 31 января", — цитирует слова собеседника, знакомого с ситуацией, "Известия".
Известно, что артиста госпитализировали с воспалением лёгких, обострившегося на фоне онкологического заболевания.
Роль Прикинутого в кинокартине о бандитах "Бумер" стала первой и единственной в карьере артиста.
«Бу́мер» — российский кинофильм 2003 года в жанрах боевик, криминальная драма и роуд-муви.
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