Скончался актёр Анатолий Зобнин, сыгравший в фильме Бумер

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин, известный по роли в криминальной драме 2003 года "Бумер".

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Сыгравший в фильме "Бумер" актёр Анатолий Зобнин умер в больнице после борьбы с раком.

Ранее врач-онколог Евгения Черемушкина рассказала, что стало решающим фактором в болезни народной артистки России Евгении Добровольской.

"Зобнин скончался в больнице ночью 31 января", — цитирует слова собеседника, знакомого с ситуацией, "Известия".

Известно, что артиста госпитализировали с воспалением лёгких, обострившегося на фоне онкологического заболевания.

Роль Прикинутого в кинокартине о бандитах "Бумер" стала первой и единственной в карьере артиста.

Уточнения

«Бу́мер» — российский кинофильм 2003 года в жанрах боевик, криминальная драма и роуд-муви.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.