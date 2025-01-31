Раскрыты тайна связи певицы Нюши и звезды Битвы экстрасенсов Никиты Турчина

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша заинтриговала поклонников, проведя вечер в компании звезды шоу "Битва экстрасенсов" Никиты Турчина.

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman Певица Нюша

Певицу Нюшу заметили на вечеринке в честь Китайского нового года в Москве со звездой "Битвы экстрасенсов" Никитой Турчиным.

Звезды попозировали вместе для фотокамер и отлично провели время.

Ранее были названы шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году.

Эзотерик Майя Королёва не исключила, что между Нюшей и Турчиным может быть особое притяжение. Она отметила, что их платонические отношения их могут перерасти в любовь.

"Между ними есть потенциал для развития любовных отношений. Если роман случится, то это произойдёт постепенно — с учётом интересов и чувств обеих сторон", — цитирует слова эзотерика интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Королёва подчеркнула, что в отношениях Нюши и Турчина могут быть скрытые от посторонних глаз мотивы.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая.



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