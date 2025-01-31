Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди погибших пассажиров разбившегося самолёта

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Подтвердилось, что звезда фигурного катания Евгения Шишкова погибла при крушении самолёта American Airlines.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Свеча

Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди жертв крушения самолёта American Airlines, который разбился 29 января в Вашингтоне.

О трагической гибели фигуристки сообщила мама супруга спортсменки Вадима Наумова.

"На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждём", — передаёт слова родственницы "КП".

Фигуристке и заслуженному мастеру спорта России на момент смерти было 52 года. В паре с Вадимом Наумовым они одержали победу на чемпионате мира в 1994 году.

Уточнения

Евге́ния Васи́льевна Шишко́ва (18 декабря 1972, Ленинград — 29 января 2025, Вашингтон) — советская и российская фигуристка, выступавшая в категории парное катание, американский тренер по фигурному катанию.



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