Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди погибших пассажиров разбившегося самолёта

Подтвердилось, что звезда фигурного катания Евгения Шишкова погибла при крушении самолёта American Airlines.
Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди жертв крушения самолёта American Airlines, который разбился 29 января в Вашингтоне.
О трагической гибели фигуристки сообщила мама супруга спортсменки Вадима Наумова.
"На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждём", — передаёт слова родственницы "КП".
Фигуристке и заслуженному мастеру спорта России на момент смерти было 52 года. В паре с Вадимом Наумовым они одержали победу на чемпионате мира в 1994 году.
Евге́ния Васи́льевна Шишко́ва (18 декабря 1972, Ленинград — 29 января 2025, Вашингтон) — советская и российская фигуристка, выступавшая в категории парное катание, американский тренер по фигурному катанию.
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