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Настя Ивлеева показала, как культурно отдыхает с новым мужем

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Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева поделилась милым семейным контентом.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://vk.com/nastya.ivleeva.official by Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале фотографии из театра. На фото звезда Интернета запечатлена с новым мужем, телеведущим Филиппом Бегаком.

"На интеллигентном", — написала под снимком блогер.

Ивлеева вплотную занялась своим культурным развитием. С супругом они посетили Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

Знаменитость порассуждала о художественных шедеврах и пожаловалась на плохое освещение полотен.

"Свет подкачал. Сильные блики мешали рассмотреть полотна, увы. Васнецова особенно хотелось долго изучать", — написала Настя под фото у картины Карла Брюллова.

Особенно впечатлили блогера полотна из серии "Русские сказки" Виктора Васнецова. 

Ранее блогер Айза Долматова заявила, что Ивлеева перегибает палку.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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