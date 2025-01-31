Настя Ивлеева показала, как культурно отдыхает с новым мужем

Блогер Настя Ивлеева поделилась милым семейным контентом.
Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале фотографии из театра. На фото звезда Интернета запечатлена с новым мужем, телеведущим Филиппом Бегаком.
"На интеллигентном", — написала под снимком блогер.
Ивлеева вплотную занялась своим культурным развитием. С супругом они посетили Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.
Знаменитость порассуждала о художественных шедеврах и пожаловалась на плохое освещение полотен.
"Свет подкачал. Сильные блики мешали рассмотреть полотна, увы. Васнецова особенно хотелось долго изучать", — написала Настя под фото у картины Карла Брюллова.
Особенно впечатлили блогера полотна из серии "Русские сказки" Виктора Васнецова.
Ранее блогер Айза Долматова заявила, что Ивлеева перегибает палку.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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