Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему её старший сын Михаил не пойдёт в этом году в школу.
Регина Тодоренко приняла решение не отдавать на учёбу старшего сына.
Михаилу в декабре 2025 года исполнится семь лет, однако в школу мальчик в этом году не пойдёт.
Звезда ТВ объяснила, что не видит в сыне желания становиться первоклассником и грызть гранит науки.
"Он очень активный малыш, не готов часами сидеть за партой, долго слушать, поэтому мы пока что даём ему побыть в детстве, насладиться им", — объяснила Регина в интервью "ТН".
Первенец Тодоренко и певца Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года. Летом 2022 года на свет появился второй наследник звёздной пары, которого назвали Мирославом.
Ранее Сергей Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка».
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