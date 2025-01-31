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Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу

1:03
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему её старший сын Михаил не пойдёт в этом году в школу.

Телеведущая Регина Тодоренко с сыном
Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman
Телеведущая Регина Тодоренко с сыном

Регина Тодоренко приняла решение не отдавать на учёбу старшего сына.

Михаилу в декабре 2025 года исполнится семь лет, однако в школу мальчик в этом году не пойдёт.

Звезда ТВ объяснила, что не видит в сыне желания становиться первоклассником и грызть гранит науки.

"Он очень активный малыш, не готов часами сидеть за партой, долго слушать, поэтому мы пока что даём ему побыть в детстве, насладиться им", — объяснила Регина в интервью "ТН".

Первенец Тодоренко и певца Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года. Летом 2022 года на свет появился второй наследник звёздной пары, которого назвали Мирославом. 

Ранее Сергей Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
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