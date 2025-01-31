Певца Филиппа Киркорова снова пытаются отменить после его выступления в США.
Киркоров опять попал в немилость к патриотично настроенным активистам. Королю российской эстрады поставили в вину его концерт в Нью-Йорке, где он выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте.
Не понравилось общественникам и то, что народный артист России исполнял песни на азербайджанском языке и иврите.
Активисты движения "Ветераны России" уже обратились в госорганы с соответствующим требованием.
Они уверены, что певец должен заслужить прощение, отправившись на Донбасс с концертом.
Ранее актёр Станислав Садальский высказался о скандальном выступлении Киркорова в США.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!