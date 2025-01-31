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Активисты движения Ветераны России требуют отменить концерты Киркорова

0:46
Шоу-бизнес

Певца Филиппа Киркорова снова пытаются отменить после его выступления в США.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Филипп Киркоров

Киркоров опять попал в немилость к патриотично настроенным активистам. Королю российской эстрады поставили в вину его концерт в Нью-Йорке, где он выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте.

Не понравилось общественникам и то, что народный артист России исполнял песни на азербайджанском языке и иврите.

Активисты движения "Ветераны России" уже обратились в госорганы с соответствующим требованием.

Они уверены, что певец должен заслужить прощение, отправившись на Донбасс с концертом.

Ранее актёр Станислав Садальский высказался о скандальном выступлении Киркорова в США.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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