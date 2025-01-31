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Настасья Самбурская кардинально сменила имидж после эксперимента с нейросетью

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Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская показала свою новую смелую стрижку.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: https://www.instagram.com/samburskaya by Инстаграм Настасья Самбурской is licensed under public doman
Актриса Настасья Самбурская

Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях видео, на котором она предстала с экстремально-короткой стрижкой.

Звезда сериала "Универ" рассталась со своими длинными волосами. В прошлом обрезе актрису часто сравнивали со звездой Голливуда Меган Фокс.

"На самом деле ещё короче хочу. А в белый цвет меня парикмахер отказалась красить. В следующий раз к другому поеду, который решится", — сказала звезда, красуясь перед экраном смартфона.

Она отметила, что её раздражает оставшиеся пряди на чёлке. Мысль о том, чтобы выбрать именно такую причёску, к Самбурской пришла после экспериментов с нейросетью, которая за 6 тысяч рублей подобрала для неё идеальную причёску. 

Ранее стали известны имена новых ведущих "Модного приговора" на Первом канале.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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