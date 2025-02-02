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Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах и непростом характере Александра Малинина

0:54
Шоу-бизнес

Несмотря на то что имя Александра Малинина не так часто появляется в СМИ, он продолжает активную творческую жизнь. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти", что приблизительная сумма гонорара певца за корпоратив — 1,7 миллиона рублей. За концерты в разных городах Малинин получает меньше.

Корона
Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корона

"Александр Малинин ещё выступает, всё у него с карьерой достаточно хорошо. Нет, он не забыт", — поделился Дворцов.

Продюсер признался, что при всём при том характер Малинина далеко не покладистый. Певец знает себе цену, и из-за этого общаться с ним бывает тяжело.

"Он своенравный, очень любит себя. Не скажу, что скандальный, но есть в нём высокомерие. Он мужчина с короной на голове, будем называть это так", — рассказал Дворцов.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Мали́нин (до 1988 года носил фамилию Вы́гузов; род. 16 ноября 1958, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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