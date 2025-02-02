Психолог Абравитова объяснила, почему Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку

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Юрий Лоза резко раскритиковал Клаву Коку, заявив, что её песни можно слушать только под наркозом или в запое. Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему Лоза с такой злобой отнёсся к молодой исполнительнице.

Фото: commons.wikimedia.org by Kai Oberhäuser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", на первый взгляд может показаться, что Лоза позволил себе грубые высказывания по отношению к Коке, потому что он ей завидует, однако Абравитова уверена, что дело не в зависти, а просто в негативном взгляде на мир. Именно такое мировоззрение и стало единственной причиной критики Коки.

"И это касается не только его возраста. Сейчас он уже пожилой, но в принципе был таким всегда", — уверена психолог.

Она добавила, что есть другие исполнители — ровесники Лозы, которые относятся к своим молодым коллегам гораздо добрее, что говорит об уме и интеллигентности.

"Например, Лев Лещенко. Будучи тоже очень пожилым человеком, он действительно воспринимает творчество молодых и вообще всё новое и продолжает экспериментировать и относится с юмором и по-доброму абсолютно к любому творчеству", — отметила Абравитова.

По словам специалиста, Лоза смотрит на весь мир через кривое зеркало, поэтому опираться на его мнение нет смысла.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

