Сергей Лазарев вжился в роль аборигена Перу на озере Титикака

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Певец Сергей Лазарев рассказал о самобытной жизни аборигенов Перу.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев прибыл в Перу на острова Такиле и Урос на священном озере инков Титикака.

Артист отметил, что местные жители этих островов соблюдают древние традиции, одеваясь так, как и их предки. Сохранили они также свои самобытные языки индейцев кечуа и аймара.

"Очень красочная внешность и совсем не такая же жизнь", — написал Сергей, который вжился в роль местного аборигена.

Лазарев считает, что важно соблюдать баланс между традициями и прогрессом XXI века. Он отметил, что в Перу виден перекос к прошлому.

Певец признал, что туристу здесь очень интересно находиться, а вот жители островов, по его мнению, просто живут так, как жили их предшественники несколько столетий назад.

Уточнения

Титика́ка (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) — озеро в Южной Америке, самое большое по запасам пресной воды на этом континенте и второе по площади поверхности (после озера Маракайбо, которое к тому же иногда считают морским заливом).

