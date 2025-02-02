Сергей Лазарев вжился в роль аборигена Перу на озере Титикака

Певец Сергей Лазарев рассказал о самобытной жизни аборигенов Перу.
Путешествующий по Южной Америке Сергей Лазарев прибыл в Перу на острова Такиле и Урос на священном озере инков Титикака.
Артист отметил, что местные жители этих островов соблюдают древние традиции, одеваясь так, как и их предки. Сохранили они также свои самобытные языки индейцев кечуа и аймара.
"Очень красочная внешность и совсем не такая же жизнь", — написал Сергей, который вжился в роль местного аборигена.
Лазарев считает, что важно соблюдать баланс между традициями и прогрессом XXI века. Он отметил, что в Перу виден перекос к прошлому.
Певец признал, что туристу здесь очень интересно находиться, а вот жители островов, по его мнению, просто живут так, как жили их предшественники несколько столетий назад.
Титика́ка (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) — озеро в Южной Америке, самое большое по запасам пресной воды на этом континенте и второе по площади поверхности (после озера Маракайбо, которое к тому же иногда считают морским заливом).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.