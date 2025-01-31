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Экстрасенс заявила, что Моргенштерн* отказался продлевать контракт с сатаной

1:03
Шоу-бизнес

Экстрасенс Дарья Миронова уверена, что рэпер Моргенштерн* поплатится за то, что не захотел продлевать контракт с врагом рода человеческого.

Рэпер Моргенштерн
Фото: https://telegram.me/s/alisherhateu by Телеграм-канал Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Моргенштерн* в одном из своих иступлённых видео заявил, что его настигла кара, так как у него закончился некий контракт. Мистически настроенные люди решили, что речь идёт о сделке с дьяволом.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* решил побороть свою пагубную зависимость от спиртных напитков. Он отправился в рехаб, чтобы ему помогли справиться с тягой к алкоголю.

Дарья Мироновой считает, что у Моргенштерна* действительно истёк срок контракта с сатаной.

"Он не стал продлевать свой контракт с сатаной, хотя должен был. И сейчас у него будет куча испытаний, которые он никак не сможет преодолеть. У него будут отбирать всё то, что он получил, продав душу дьяволу", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Она предположила, что рэпер хочет начать нормальную жизнь.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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