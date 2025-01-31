Лишившаяся квартиры Лариса Долина рассказала, что от неё съехали дочь и внучка

Певица Лариса Долина объяснила, почему дочка и внучка больше с ней не живут в одной квартире.

Фото: https://www.instagram.com/larisa.dolina.official by Инстаграм Ларисы Долиной is licensed under public doman Певица Лариса Долина

Лишившаяся московской квартиры Лариса Долина после атаки мошенников сообщила, что дочка Ангелина и внучка Александра съехали от неё.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали вернуть певице 69 миллионов рублей.

"Я очень скучаю по детям, потому что они переехали от меня, — призналась Лариса Александровна. — Так сложилось", — цитирует слова 69-летней звезды URA.RU.

Певица заверила, что отношения её с дочерью и внучкой не портились, однако девочка выросла, и ей понадобилась отдельная комната. В её квартире пространства для повзрослевшей внучки не нашлось.

"Это должна быть другая квартира, побольше. Поэтому сейчас они живут отдельно", — рассказала знаменитость.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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