Прохор Шаляпин рассказал о своей особенной диете

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин показал, что ест как птичка, чтобы сохранять стройность фигуры.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин, который сейчас отдыхает на Сейшельских островах, показал свою скромную трапезу.

На видео любитель красивой жизни кушает овощи.

"Друзья мои, я на диете, как видите, ем как птичка, совсем мало. Смотрите, чуть-чуть поклевал овощей", — сказал артист на камеру.

Спутница быстро разоблачила Прохора.

"Так это же третья тарелка", — сказала женщина за кадром.

Шаляпину такой выпад не понравился. Он отобрал телефон у снимавшей его спутницы

"Это мы вырежем, для подписчиков я худею", — заявил Прохор.

Он признал, что сложно соблюдать диету, когда "всё включено".

Уточнения

Сейше́льские Острова́ — Респу́блика Сейше́лы — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.



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