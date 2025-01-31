Юрия Лозу поразила аномальная зима в Москве

Певец Юрий Лоза заявил, что в первый раз за свою жизнь видит столь необычную зиму.
Юрий Лоза предположил, что зиму в Москве отменили. Его удивило то, что в его день рождения синоптики спрогнозировали осадки в виде дождя.
"Может, когда-то и было такое в Москве, но уж точно не на моём веку. Хорошо это или плохо, никто толком не объясняет, почему такое происходит, тоже остаётся загадкой", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что такая зима является подарком для коммунальных служб столицы.
Он вспомнил, что в 2024 году в этот период приобрёл лопату, чтобы расчищать площадку для парковки автомобиля во дворе.
"Родственники говорят, что в Крыму вообще +17, короче — с природой явно что-то не так", — выразил своё мнение певец.
Ранее Александр Буйнов рассказал, что у него в саду распускаются розы в январе.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
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