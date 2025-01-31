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Ида Галич похвасталась подарком от возлюбленного

0:48
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая рассекретила свою беременность, рассказала, какой подарок купил ей бойфренд.

Блогер Ида Галич
Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич устроила уличную фотосессию в ретро-образе. Снимки она разметила в "Инстаграме"*.

"Изюминкой этого образа стало "мамино" кожаное пальто из 90-х, которое купил мне мой жених на винтажном рынке", — написала под снимками знаменитость.

Звезда интернета призналась, что в восторге и от своего возлюбленного, и от его подарка.

Ранее Ида Галич сообщила, что станет мамой во второй раз. Ребёнка знаменитость ждёт от бизнесмена Олега Ледвича.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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