Полностью обнажённая Джулия Фокс появилась в нью-йоркском метро

Джулия Фокс, которая нередко поражает общественность своими экстравагантными поступками, превзошла саму себя: она появилась в нью-йоркском метро в полностью обнажённом виде, если не считать сабо на высоких каблуках.
Пассажиры были явно поражены появлением Фокс, и равнодушным не остался никто. Женщины почтенного возраста осуждающе переглядывались, мужчины улыбались, а одна девушка чуть не ударила по лицу своего спутника, который стал засматриваться на обнажённую модель.
Фокс не просто так решила покататься в метро в столь неожиданном образе. Она поучаствовала в фотосессии для рекламы губной помады. Выйдя на одной из станций, знаменитость надела светлое бикини, поверх него — прозрачное капроновое платье — и стала красить губы.
Джулия Фокс (англ. Julia Fox; род. 2 февраля 1990, Саронно, Ломбардия или Милан) — американская актриса и модель итальянского происхождения.
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