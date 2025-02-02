Полностью обнажённая Джулия Фокс появилась в нью-йоркском метро

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джулия Фокс, которая нередко поражает общественность своими экстравагантными поступками, превзошла саму себя: она появилась в нью-йоркском метро в полностью обнажённом виде, если не считать сабо на высоких каблуках.

Фото: flickr.com by Metropolitan Transportation Authority of the State of New York, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Метро в Нью-Йорке

Пассажиры были явно поражены появлением Фокс, и равнодушным не остался никто. Женщины почтенного возраста осуждающе переглядывались, мужчины улыбались, а одна девушка чуть не ударила по лицу своего спутника, который стал засматриваться на обнажённую модель.

Фокс не просто так решила покататься в метро в столь неожиданном образе. Она поучаствовала в фотосессии для рекламы губной помады. Выйдя на одной из станций, знаменитость надела светлое бикини, поверх него — прозрачное капроновое платье — и стала красить губы.

Уточнения

Джулия Фокс (англ. Julia Fox; род. 2 февраля 1990, Саронно, Ломбардия или Милан) — американская актриса и модель итальянского происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.