Помолодевшая Лариса Долина показала новую причёску

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

69-летняя певица Лариса Долина предстала перед поклонниками помолодевшей в новом имидже.

Фото: https://www.instagram.com/larisa.dolina.official by Инстаграм Ларисы Долиной is licensed under public doman Певица Лариса Долина

Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* фото с новой причёской.

"Я очень люблю гастрольные поездки со своим Долина бэнд. Нет ничего лучше концертов с живым звуком и с суперпрофессиональными музыкантами", — написала под снимком певица.

Фанаты народной артистки России принялись осыпать звезду комплиментами.

Не все, однако, поверили в подлинность снимка, заподозрив, что знаменитость пользуется фотошопом.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали вернуть певице 69 миллионов рублей.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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