Помолодевшая Лариса Долина показала новую причёску

69-летняя певица Лариса Долина предстала перед поклонниками помолодевшей в новом имидже.
Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* фото с новой причёской.
"Я очень люблю гастрольные поездки со своим Долина бэнд. Нет ничего лучше концертов с живым звуком и с суперпрофессиональными музыкантами", — написала под снимком певица.
Фанаты народной артистки России принялись осыпать звезду комплиментами.
Не все, однако, поверили в подлинность снимка, заподозрив, что знаменитость пользуется фотошопом.
Ранее сообщалось, что фигурантов дела об обмане Ларисы Долиной обязали вернуть певице 69 миллионов рублей.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
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