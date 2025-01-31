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Садальский высказался о скандальном выступлении Киркорова в США

0:59
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова захейтили за его выступление в Нью-Йорк с Кристиной Орбакайте. Станислав Садальский прокомментировал скандал.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://t.me/s/official_kirkorov by Телеграм-канал Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

Садальский отметил, что Филипп Киркоров снова вошёл не в ту дверь, поучаствовав в мероприятии в США.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заступился за короля российской эстрады.

"При чём здесь Бедросович? Господа писаки, окститесь, почему не озвучите организаторов таких мероприятий?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Киркоров призвал проверить, кто организовал праздник в недружественной стране. Он посоветовал депутатам обратить внимание на экологическую катастрофу, которая произошла в Анапе.

"Где закон о запрете фонограммы? Нету", — выразил своё негодование актёр.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал творчество певицы Клавы Коки.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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