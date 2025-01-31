Садальский высказался о скандальном выступлении Киркорова в США

Филиппа Киркорова захейтили за его выступление в Нью-Йорк с Кристиной Орбакайте. Станислав Садальский прокомментировал скандал.
Садальский отметил, что Филипп Киркоров снова вошёл не в ту дверь, поучаствовав в мероприятии в США.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заступился за короля российской эстрады.
"При чём здесь Бедросович? Господа писаки, окститесь, почему не озвучите организаторов таких мероприятий?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Киркоров призвал проверить, кто организовал праздник в недружественной стране. Он посоветовал депутатам обратить внимание на экологическую катастрофу, которая произошла в Анапе.
"Где закон о запрете фонограммы? Нету", — выразил своё негодование актёр.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал творчество певицы Клавы Коки.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино.
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