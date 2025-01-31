Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения сына Петра

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук показала кадры со дня рождения сына Петра. Мальчику исполнилось 2 года.

Фото: https://www.instagram.com/a030aa by Инстаграм Светланы Бондарчук is licensed under public doman Актриса Светлана Бондарчук с сыном

Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* фото и видео с праздника в честь двухлетия её очаровательного сыночка Пети.

"Петя, с днём рождения. 2 года", — написала под кадрами Светлана.

На видео малыш оценивает декор праздника. Мальчик с интересом рассматривает воздушные шары и надувные автомобили, расставленные в комнате.

К поздравления присоединились звёзды.

"Поздравляю! Вот оно — счастье", — написала певица Валерия. "Чудесные! С днём рождения!" — оставила комментарий актриса Елизавета Боярская.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства.



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