Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения сына Петра

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук показала кадры со дня рождения сына Петра. Мальчику исполнилось 2 года.
Светлана Бондарчук опубликовала в "Инстаграме"* фото и видео с праздника в честь двухлетия её очаровательного сыночка Пети.
"Петя, с днём рождения. 2 года", — написала под кадрами Светлана.
На видео малыш оценивает декор праздника. Мальчик с интересом рассматривает воздушные шары и надувные автомобили, расставленные в комнате.
К поздравления присоединились звёзды.
"Поздравляю! Вот оно — счастье", — написала певица Валерия.
"Чудесные! С днём рождения!" — оставила комментарий актриса Елизавета Боярская.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства.
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