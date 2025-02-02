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Прохор Шаляпин рассказал, какими качествами должна обладать его будущая избранница

1:23
Шоу-бизнес

Знаменитый певец Прохор Шаляпин был женат три раза, однако разводы не отняли у него веру в то, что однажды он встретит девушку, предназначенную ему судьбой.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Шаляпин рассказал в интервью "Общественной Службе Новостей", что он мечтает встретить добрую девушку, при встрече с которой у него возникнет чувство, что это действительно его половинка.

"Я мечтаю встретить девушку с доброй душой, причём не важно, кто она будет — королева или техничка. Если между нами произойдёт химия, проскочит искра, и мы почувствуем, что созданы друг для друга, то не вижу никаких препятствий для того, чтобы связать с таким человеком свою судьбу", — поделился Шаляпин.

Он уточнил, что ему интереснее женщины постарше, потому что в силу их жизненного опыта с ними интереснее общаться, ведь ему хотелось бы, чтобы разговоры с любимой были глубокими и интеллектуальными.

"Мне интересны все дамы, любого возраста, но всегда интереснее с теми, кто уже был в браке и имел серьёзные отношения. У молодых опыта мало, они ещё эмоционально и психологически не готовы вести серьёзные беседы, с ними скучновато", — высказался Шаляпин.

Он добавил, что может сделать исключение и жениться на девушке помоложе, поскольку основное, чего он ждёт от брака, — это рождение детей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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