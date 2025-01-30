Актриса Ханде Эрчел заявила, что хочет посмотреть фильм с Юрой Борисовым

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приехавшая в Россию звезда турецких сериалов рассказала о планах посмотреть фильм с участием номинированного на "Оскар" актёра Юрия Борисова.

Фото: https://www.instagram.com/handemiyy by Инстаграм Ханде Эрчел is licensed under public doman Актриса Ханде Эрчел

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел находится сейчас в Москве, она поселилась в гостинице The Ritz-Carlton. Актриса отметила, что намерена посетить Красную площадь.

В беседе с журналистами Ханде Эрчел призналась, что пока не смотрела ни одно русское кино, однако она собирается исправить эту ситуацию.

Знаменитость рассказала, что начнёт своё знакомство с русским кино с фильма "Анора", в котором снялся претендент на "Оскар" Юрий Борисов и другие актёры российского происхождения.

Ранее актриса Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова.

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