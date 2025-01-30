Приехавшая в Россию звезда турецких сериалов рассказала о планах посмотреть фильм с участием номинированного на "Оскар" актёра Юрия Борисова.
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел находится сейчас в Москве, она поселилась в гостинице The Ritz-Carlton. Актриса отметила, что намерена посетить Красную площадь.
В беседе с журналистами Ханде Эрчел призналась, что пока не смотрела ни одно русское кино, однако она собирается исправить эту ситуацию.
Знаменитость рассказала, что начнёт своё знакомство с русским кино с фильма "Анора", в котором снялся претендент на "Оскар" Юрий Борисов и другие актёры российского происхождения.
Ранее актриса Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!