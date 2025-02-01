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Раскрыты новые факты по делу об убийстве Игоря Талькова

1:00
Шоу-бизнес

30 января в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание суда по делу об убийстве знаменитого певца Игоря Талькова. Расследование тянется уже много лет, но сейчас оно близится к завершению, поскольку по результатам экспертизы были раскрыты новые факты о преступлении.

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Доказано, что музыканта мог убить только концертный директор Валерий Шляфман. Эксперты проанализировали все детали преступления, включая то, на каком расстоянии друг от друга стояли Шляфман и Тальков в момент выстрела.

"На это указывает число участников, наличие у Шляфмана револьвера, его положение относительно Талькова в момент его ранения: спереди, справа и немного сверху, что полностью совпадает с направлением раны на теле Талькова. Также на рубашке Шляфмана обнаружены продукты близкого выстрела — порох, аналогичный тому, что нашли на майке Талькова", — цитирует заключение экспертов kp.ru.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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