Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева экспериментирует со своим имиджем.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева снова удивила подписчиков новой причёской. В прошлый раз звезда ТВ внезапно стала брюнеткой.

Певец Сергей Лазарев раскритиковал новый цвет волос бывшей возлюбленной, и она вернулась к своему первоначальному цвету.

Теперь Кудрявцева стала "кудряшкой Сью". На голове у звезды появились завитки, которые сетевые остряки назвали "дошираком".

"Эксперимент с причёской. Что-то хочется поменять, не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?" — написала под снимком знаменитость.

Ранее певица Полина Гагарина сделала себе необычную стрижку в стиле 90-х.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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