Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечно холодные руки? Пейте этот чай — и проблема исчезнет
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши

Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева экспериментирует со своим имиджем.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева снова удивила подписчиков новой причёской. В прошлый раз звезда ТВ внезапно стала брюнеткой.

Певец Сергей Лазарев раскритиковал новый цвет волос бывшей возлюбленной, и она вернулась к своему первоначальному цвету.

Теперь Кудрявцева стала "кудряшкой Сью". На голове у звезды появились завитки, которые сетевые остряки назвали "дошираком".

"Эксперимент с причёской. Что-то хочется поменять, не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?" — написала под снимком знаменитость.

Ранее певица Полина Гагарина сделала себе необычную стрижку в стиле 90-х.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Еда и рецепты
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак
ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши
Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.