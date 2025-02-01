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Юра Борисов признался, что не видит ничего особенного во встрече с Анджелиной Джоли

0:52
Шоу-бизнес

На ковровой дорожке "Золотого глобуса" Юра Борисов встретился с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, и если многим эта встреча могла бы показаться грандиозной, то сам Юра смотрит на это как на нечто обыденное. Об этом он рассказал в интервью радио ENERGY.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анджелина Джоли

Борисов давно — целых 15 лет — знает Джоли и не относится к ней как к недосягаемой величине, поэтому увидеть её вблизи и обменяться с ней приветствиями — это не то, что может вызвать у Юры бурный восторг.

"Это просто моя… Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели — целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться. Даже не знаю, что вам рассказать! Нет ничего на самом деле такого в этой истории", — рассказал актёр.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область, Россия), — российский актёр театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актёр, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
 

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель. Обладательница множества престижных наград, включая «Оскар», премию «Тони» и три «Золотых глобуса».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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