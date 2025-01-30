Ричард Гир вспомнил о своей первой встрече с Джулией Робертс

Звёзда культового фильма "Красотка" Ричард Гир вспомнил, как актриса Джулия Робертс уговорила его согласиться на роль бизнесмена Эдварда.
Ричард Гир признался, что хотел отказаться от звёздной роли в фильме "Красотка". Когда он прочитал сценарий фильма, его охватили сомнения. Он считал, что данная роль ему не подходит.
"Не было никакого характера", — объяснил актёр.
Положительный ответ он дал после того, как встретился с Джулией Робертс. Гир вспомнил, что актриса его очаровала. Он назвал её "сказочной".
Будущие партнёры встретились в кабинете
"Пока мы беседовали, Джулия взяла лист бумаги с моего стола и написал что-то на нём. Подала его мне, и я прочитал: "Пожалуйста, скажи "да". Как можно отказаться?", — поделился воспоминания Гир.
Актёр объяснил, что отношения между ними всегда были только профессиональными без всякой "химии".
Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
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