Ричард Гир вспомнил о своей первой встрече с Джулией Робертс

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Звёзда культового фильма "Красотка" Ричард Гир вспомнил, как актриса Джулия Робертс уговорила его согласиться на роль бизнесмена Эдварда.

Фото: https://www.instagram.com/juliaroberts by Инстаграм Джулии Робертс is licensed under public doman Актриса Джулия Робертс

Ричард Гир признался, что хотел отказаться от звёздной роли в фильме "Красотка". Когда он прочитал сценарий фильма, его охватили сомнения. Он считал, что данная роль ему не подходит.

"Не было никакого характера", — объяснил актёр.

Положительный ответ он дал после того, как встретился с Джулией Робертс. Гир вспомнил, что актриса его очаровала. Он назвал её "сказочной".

Будущие партнёры встретились в кабинете

"Пока мы беседовали, Джулия взяла лист бумаги с моего стола и написал что-то на нём. Подала его мне, и я прочитал: "Пожалуйста, скажи "да". Как можно отказаться?", — поделился воспоминания Гир.

Актёр объяснил, что отношения между ними всегда были только профессиональными без всякой "химии".

Уточнения

Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.



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