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Художник-постановщик мультфильма Ёжик в тумане подала в суд на ЦБ

1:01
Шоу-бизнес

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова обвинила Банк России в нарушении авторских прав.

Ёж
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ёж

Франческа Ярбусова считает, что её права как автора нарушил Центробанк России.

Ранее сообщалось, что на студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы, художник-постановщик обратилась в суд из-за того что Центральный банк России выпустил несколько видов монет с изображением персонажей мультфильма "Ёжик в тумане".

Монеты были пущены в обращение под серией "Российская (советская) мультипликация".

Ярбусова отмечает, что не давала разрешения на использование результата своей творческой деятельности.

Осенью 2024 года Центробанк России выпустил более миллиона монет, посвященных знаменитому мультфильму "Ёжик в тумане".

Уточнения

«Ёжик в тумане» — советский мультипликационный фильм, снятый Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». В основе произведения — одноимённая сказочная повесть Сергея Козлова, существенно переработанная во время написания сценария.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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