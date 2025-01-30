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Филипп Киркоров поздравил певца Дмитрия Маликова с юбилеем

1:00
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров трогательно обратился к коллеге по сцене Дмитрию Маликову в день его рождения.

Певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Маликов
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Маликов

29 января Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В юбилей певца к артисту обратился Филипп Киркоров.

Король российской эстрады опубликовал совместные снимки с Маликовым, под которыми сердечно поздравил коллегу.

"Вечно молодой! Мой друг, с днём рождения! С красивым юбилеем тебя! Ты сравнял счет 5:5, но пусть мяч будет всегда на твоей стороне", — написал певец под фото.

Киркоров пожелал Маликову новых побед в жизни. Он отметил, что с интересом читает рубрику певца под названием "55 фактов обо мне". Филипп Бедросович посоветовал Маликову написать книгу "Секреты успеха".

Ранее певец Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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