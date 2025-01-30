Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что спокойна за мужа

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась о знаменитом муже.
Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков пляжными снимками с Мальдивских островов.
После горячих фотографий в купальнике Татьяна порадовала аудиторию фото в небесно-голубом платье.
"Красота в глазах смотрящего. Я за мужа спокойна!" — написала под снимком Брухунова.
Ранее Татьяна пожаловалась на сильную усталость и на то, что спит всего лишь 4 часа в сутки из-за обилия работы. Чтобы восстановить силы она с Евгением Петросяном отправилась на Мальдивы.
Ранее жена Петросяна высмеяла женщин за ношение поддельных сумок.
Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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