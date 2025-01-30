Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что спокойна за мужа

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась о знаменитом муже.

Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny by Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой

Татьяна Брухунова продолжает радовать подписчиков пляжными снимками с Мальдивских островов.

После горячих фотографий в купальнике Татьяна порадовала аудиторию фото в небесно-голубом платье.

"Красота в глазах смотрящего. Я за мужа спокойна!" — написала под снимком Брухунова.

Ранее Татьяна пожаловалась на сильную усталость и на то, что спит всего лишь 4 часа в сутки из-за обилия работы. Чтобы восстановить силы она с Евгением Петросяном отправилась на Мальдивы.

Ранее жена Петросяна высмеяла женщин за ношение поддельных сумок.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



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