Собчак похвалила ведущую борьбу с мракобесами Милявскую

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак восхитилась Лолитой Милявской, которая решила бороться за право проводить свои концерты в России.

Фото: https://t.me/s/lolitamilyavskaya by Телеграм-канал Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская пожаловалась на то, что её концерты отменили в Кемерово под предлогом того, что в концертом зале в день её выступления будут менять коммуникации.

Артистка решила обратиться в СК с жалобой на срыв своих выступлений, которые запланированы в Новокузнецке и Ижевске.

Собчак одобрила такое решение певицы.

"Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения предположила, что у тех, кто мешает заслуженной и хорошей певице выступать в городах России, нет других дел, кроме желания портить жизнь артистам.

"У неё реально много поклонников, будь готов ответить по закону", — предупредила Собчак.

Она призвала отстать от Милявской и дать ей возможность дарить людям радость.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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