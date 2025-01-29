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Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**

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Шоу-бизнес

Максим Галкин* показал стильную Аллу Пугачёву на спектакле актрисы Чулпан Хаматовой**.

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Аллой Пугачёвой.

Примадонна была одета по-молодёжному — в дерзкую кожаную косуху.

"Какое счастье снова соприкоснуться с великим талантом артистов Чулпан Хаматовой и Максима Суханова!" — написал под кадрами шоумен.

Галкин объяснил, что постановка режиссёра Дмитрия Крымова называется "Записки сумасшедших". 

Подписчики принялись осыпать комплиментами народную артистку СССР. Поклонники 75-летней Примадонны восхищались её стилем и моложавостью.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом 

** признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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