Лорана Рукье приговорили к выплате 1,5 миллиона евро Катрин Барма

Ведущему Лорану Рукье было приказано выплатить около 1,5 миллиона евро своему продюсеру Катрин Барма после "жестокого" прекращения шоу "Мы не ложимся спать".
Лоран Рукье не согласен с постановлением суда.
"Мадам Барма хорошо обманула меня по контракту", — ответил агентству AFP Лоран Рукье, не уточняя, намерен ли он обжаловать это решение в кассационном порядке.
В течение 14 лет Катрин Барма продюсировала шоу "Мы не ложимся спать" (ONPC), бывшее ток-шоу Лорана Рукье, запущенное в 2006 году.
Могущественный тандем распался на очень плохих условиях: ведущий решил прекратить работу ONPC и нанял другого продюсера для шоу, которое транслировалось с сентября 2020 года по июнь 2022 года на канале France 2, "Мы в прямом эфире".
Компании Лорана Рукье было приказано выплатить 1,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба компании Катрин Барма "из-за недостаточного уведомления о расторжении договора".
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