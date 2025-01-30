Лорана Рукье приговорили к выплате 1,5 миллиона евро Катрин Барма

Ведущему Лорану Рукье было приказано выплатить около 1,5 миллиона евро своему продюсеру Катрин Барма после "жестокого" прекращения шоу "Мы не ложимся спать".

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Лоран Рукье не согласен с постановлением суда.

"Мадам Барма хорошо обманула меня по контракту", — ответил агентству AFP Лоран Рукье, не уточняя, намерен ли он обжаловать это решение в кассационном порядке.

В течение 14 лет Катрин Барма продюсировала шоу "Мы не ложимся спать" (ONPC), бывшее ток-шоу Лорана Рукье, запущенное в 2006 году.

Могущественный тандем распался на очень плохих условиях: ведущий решил прекратить работу ONPC и нанял другого продюсера для шоу, которое транслировалось с сентября 2020 года по июнь 2022 года на канале France 2, "Мы в прямом эфире".

Компании Лорана Рукье было приказано выплатить 1,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба компании Катрин Барма "из-за недостаточного уведомления о расторжении договора".

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