Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, помогающий похудеть и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Подготовка почвы: основа для получения богатого урожая картофеля
Сытная и пикантная фасоль чили: готовится с фаршем, помидорами и консервированной кукурузой
Инспектор просит ваш телефон: что делать и можно ли отказать
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана
Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей

Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло

0:56
Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов вспомнил, как поменялась его жизнь с рождением дочери Стефании.

Певец Дмитрий Маликов с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/dmitriy_malikov by Инстаграм Дмитрия Маликова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Дмитрий Маликов с дочерью

Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото с дочерью. На одном фото Стеша запечатлена ещё маленькой, а на другом она уже предстала взрослой красавицей.

Певец рассказал, что в 2000 году он впервые ощутил счастье отцовства.

"С появлением Стеши я многое осознал. Во мне появилось ещё больше благодарности, нежности, ответственности. Я стал увереннее и абсолютно точно счастливее", — написал под снимками с дочерью артист.

Исполнитель хита "С чистого листа" назвал свою наследницу самодостаточной и талантливой бизнес-вумен, однако певец, по его признанию, всегда видит в дочери маленькую Стешу.

6 лет назад в семье Маликова родился также сын Марк.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Недвижимость
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них Аудио 
Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей
Еда и рецепты
Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Турция уже не та — почему россиянка разочаровалась в стамбульском отдыхе
В США рассказали о причине развертывания истребителей F-35 на Гуаме
Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло
Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать
Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность
Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей
Посещение общественной бани может обойтись дороже ресторана
Привет из Советского Союза — путешественник из России описал жизнь в Мексике
Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму
Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.