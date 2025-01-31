Дмитрий Маликов рассказал, как отцовство его поменяло

Певец Дмитрий Маликов вспомнил, как поменялась его жизнь с рождением дочери Стефании.
Дмитрий Маликов опубликовал в социальных сетях фото с дочерью. На одном фото Стеша запечатлена ещё маленькой, а на другом она уже предстала взрослой красавицей.
Певец рассказал, что в 2000 году он впервые ощутил счастье отцовства.
"С появлением Стеши я многое осознал. Во мне появилось ещё больше благодарности, нежности, ответственности. Я стал увереннее и абсолютно точно счастливее", — написал под снимками с дочерью артист.
Исполнитель хита "С чистого листа" назвал свою наследницу самодостаточной и талантливой бизнес-вумен, однако певец, по его признанию, всегда видит в дочери маленькую Стешу.
6 лет назад в семье Маликова родился также сын Марк.
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).
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