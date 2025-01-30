Сенсация года фильм Граф Монте-Кристо поборется за престижную кинонаграду

Фильм "Граф Монте-Кристо" выдвинут на 14 номинаций престижной кинопремии "Сезар".
Картина "Граф Монте-Кристо" по роману писателя Александра Дюма стала настоящей сенсацией. Популярный у зрителей фильм набрал девять миллионов просмотров, получил наибольшее количество номинаций, в том числе на лучшую мужскую роль за роль хедлайнера Пьера Нини за лучшую режиссуру и за лучший фильм.
Награды будут вручены на сцене "Олимпии" в Париже 28 февраля. С особым колоритом: "Сезар" задули свою 50-ю свечу и предложили президентство королеве трехцветных актрис Катрин Денёв.
Ранее певец Юрий Лоза похвалил фильм 2024 года "Граф Монте-Кристо". Он отметил, что картина максимально приближена к литературному первоисточнику.
«Граф Мо́нте-Кри́сто» (фр. Le Comte de Monte-Cristo) — приключенческий роман Александра Дюма, написанный им в 1844—1846 годах в соавторстве с Огюстом Маке. На его основе позже были написаны пьесы «Монте-Кристо», «Граф де Морсер» и «Вильфор».
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