Netflix анонсировал выход нового фильма Клуб убийств по четвергам

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм Netflix "Клуб убийств по четвергам" выйдет в свет уже в этом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кинозал

Ожидаемую зрителями кинокартину на стриминговом сервисе покажут уже в 2025 году.

Точная дата выхода фильма не была подтверждена. Ранее продюсер Ричард Осман предположил, что фильм выйдет либо летом, либо осенью. Он также сказал, что фильм появится в кинотеатрах до того, как его можно будет посмотреть онлайн.

Предстоящий фильм режиссера Криса Коламбуса рассказывает о группе друзей в доме престарелых, которые собираются, чтобы ради развлечения раскрывать убийства, но оказываются втянутыми в настоящее дело.

Хелен Миррен, Селия Имри, Пирс Броснан и Бен Кингсли сыграют главных героев, а среди актёров второго плана будут Дэвид Теннант, Наоми Эки, Джонатан Прайс, Дэнни Мэйс и Генри Ллойд-Хьюз.

Ранее сообщалось, что зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала.

Уточнения

Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Наиболее известен по комедиям, детским и фантастическим фильмам, особенно по первым двум частям в киносериях «Один дома» и «Гарри Поттер».



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